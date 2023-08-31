Çin’de Temiz Enerji Üretimi Geçen Yıl Arttı

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) — Çin yeşil ve düşük karbonlu enerji hedeflerine ulaşmak için çalışırken, ülkede geçen yıl temiz enerji kaynaklarından daha fazla elektrik üretildi.

Çin Elektrik Enerjisi Planlama ve Mühendislik Enstitüsü tarafından Perşembe günü yayımlanan rapora göre, geçen yıl rüzgardan üretilen elektrik, önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak toplam 762,4 milyar kilovat saat olarak gerçekleşti.

Rapor, fotovoltaik enerji üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 30,4 artarak 425,1 milyar kilovat saate ulaştığını gösterdi.

Çin, 2022 yılında elektrik elde ettiği kaynak yapısını optimize etmeye devam etti. Fosil dışı enerji üretiminin kurulu gücü, ülkenin toplam kurulu gücünün yüzde 49,6’sını oluştururken kömürün payı yüzde 43,8’e geriledi.

Raporda, hidroelektrik, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji kurulu kapasitelerinin her birinin 2022 yılında 300 milyon kilovatı aştığı belirtildi.

Rapora göre, Çin’in toplam elektrik üretimi 2022 yılında 8,7 trilyon kilovat saat olarak gerçekleşirken, fosil dışı yakıt kaynaklarından üretilen elektrik oranı yüzde 36,2 oldu.