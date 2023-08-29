Çin’de Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı için araştırma akademisi kuruldu

HOHHOT, 29 Ağustos (Xinhua) — Çin’de büyük ölçekli bir ağaçlandırma projesi olan Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı’na yönelik bir araştırma akademisi kuruldu.

Ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Pazar günü açılan yeni enstitü, Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı gibi büyük ulusal ekolojik projelerin tesis edilmesine bilimsel ve teknolojik destek sağlayacak.

Akademinin başkanı ve aynı zamanda Çin Ormancılık Akademisi başmühendisi olan Lu Qi, enstitünün, proje inşasındaki zorluklara odaklanacağını, teorilerin ve kilit önemdeki teknolojilerin araştırma ve geliştirme süreçlerini güçlendireceğini, bilimsel ve teknolojik yenilikler için bir gösterim bölgesi kuracağını, ayrıca bilimsel ve teknolojik başarıların uygulamaya geçirilmesini güçlü şekilde teşvik edeceğini söyledi.

1978 yılında başlatılan Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı, Çin’in kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğusundaki ağaçlandırma çalışmalarını kapsıyor. Sekiz aşamadan oluşan ve 13 eyalet bölgesini kapsayan projenin 2050 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.