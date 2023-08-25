Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in Peynir Hali Projesi

Son Güncelleme: 25.08.2023 00:31

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in ilçeye kazandırdığı Peynir Hali Kapalı Pazar Yeri, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Her hafta yüzlerce vatandaşı ağırlayan Peynir Hali, yerel üreticilerin günlük olarak yaptıkları peynir, yoğurt, kaymak gibi ürünlerin yanı sıra meyve ve sebzeleri de ilçe halkının tüketimine sunuyor. Vatandaşlar, daha sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmanın memnuniyetini yaşıyor.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in ilçeye kazandırdığı Peynir Hali Kapalı Pazar Yeri hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

‘Daha modern bir Çine’ vizyonuyla ilçede her ay bir açılış yapan Başkan Dinçer’in projelerinden Peynir Hali, her hafta yüzlerce vatandaşı ağırlıyor.

Peynir Hali Kapalı Pazar Yeri’ni sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran vatandaşlar, daha sağlıklı bir ortamda alışverişlerini tamamlamanın memnuniyetini yaşıyor. Peynir Hali’nde yerel üreticilerin günlük olarak yaptıkları; köy peyniri, çökelek, yoğurt, taze kaymak gibi ürünlerin yanı sıra meyve ve sebzeler de ilçe halkının tüketimine sunuluyor.

Kaynak: ANKA



