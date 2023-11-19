Çin’in Kömür, Ham Petrol ve Doğalgaz Üretimi Artmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) — Çin’in kömür, ham petrol ve doğalgaz üretimi yılın ilk 10 ayında istikrarlı şekilde artmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine (NBS) göre, ülkedeki madenciler Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 390 milyon ton kömür üretti. Yılın ilk 10 ayında kömür üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 3,83 milyar tona ulaştı.

Çin Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,8 artışla toplam 380 milyon ton kömür ithal etti.

Ülkenin ham petrol üretimi bu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,7 artışla 174,05 milyon tona yükselirken, ham petrol ithalatı da yüzde 14,4 artışla 473,22 milyon tona ulaştı.

NBS verilerine göre, doğalgaz üretimi yılın ilk 10 ayında yüzde 6,1 artarak 189,6 milyar metreküpe yükselirken, doğalgaz ithalatı ise yüzde 8,8 artışla 96,51 milyon metreküp oldu.