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Çin’in Shanxi eyaletindeki kömür üretimi artıyor

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Ağustos 21, 2023 09:04
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TAİYUAN, 21 Ağustos (Xinhua) — Çin’in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletindeki ham kömür üretimi, tedariki karşılamak üzere üretimi artırma çalışmaları sayesinde yılın ilk yedi ayında 787 milyon tonu aştı.

Eyalet İstatistik Bürosu’ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ülkede en fazla kömür üreten bölge olan Shanxi’deki kömür üretimi, Çin’in Ocak-Temmuz dönemindeki toplam üretiminin yaklaşık yüzde 29,5’ine karşılık geldi.

Çin’in enerji arzını sağlamak üzere kömür üretimini artıran Shanxi, günlük olarak ülkenin çeşitli yerlerine yaklaşık 2 milyon ton kömür gönderdi.

Kömür, 2023 yılında yaklaşık 1,37 milyar ton kömür üretmeyi hedefliyor.
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