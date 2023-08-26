DOLAR

26,5363

2.95%
EURO

28,6156

2.75%
ALTIN(gr)

1.633,60

3,11%
BİST 100

7716.67

3,11%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / Çin’in tarım ürünleri dış ticaret hacmi arttı

Çin’in tarım ürünleri dış ticaret hacmi arttı

ABONE OL
Ağustos 26, 2023 11:18
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Çin’in tarım ürünlerinin ithalatı ve ihracatından kaynaklanan dış ticaret hacminin, 2023’ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde, tarım ürünleri ithalatı yüzde 5,4 artışla 142,78 milyar dolara, ihracatı ise yüzde 0,6 artışla 55,84 milyar dolara çıktı.

Tarım ürünlerinin oluşturduğu dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 198,62 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı yüzde 8,7 yükselerek 86,94 milyar dolar oldu.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.