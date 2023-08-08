Çinli EVE Enerji, Malezya’da yeni bir lityum batarya imalat tesisi kuruyor

KUALA LUMPUR, 8 Ağustos (Xinhua) — Çin merkezli küresel lityum batarya üreticisi EVE Enerji, ilk aşamada 422 milyon ABD doları tutarında yatırımla Malezya’nın Kedah kentinde kurulacak yeni imalat tesisinin temel atma törenini Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Şirket ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) tarafından yapılan ortak açıklamada EVE’nin 53. tesisi olacak yeni imalat tesisinin, ülkedeki ve Güneydoğu Asya’da elektrik motoruyla çalışan aletlerin ve iki tekerlekli elektrikli araçların imalatını desteklemek üzere silindir lityum iyon bataryaların üretimine odaklanacağı belirtildi.

EVE Enerji Malezya Direktörü Joe Chen, kendi avantaj ve operasyonel deneyiminden yararlanan firmanın, Malezya’da bir silindir batarya üretim üssü kurarak Malezya’daki iki tekerlekli elektrikli araçların ve elektrik motorlu aletlerin üretimine destek olacağını söyledi.

Chen, “Bu, EVE’nin küresel ticaretini genişletmesi, kapsamlı rekabet gücünü artırması ve küresel piyasa payını daha da büyütmesi için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. En önemlisi de bu, bizim Malezya’daki elektrik enerjisi ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmamıza imkan verecek” diye konuştu.

MIDA (yatırım geliştirme) CEO Yardımcısı Lim Bee Vian da bu yatırımın, sadece EVE’ye fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda daha fazla şirketin Malezya’daki elektrikli araç sektörüne ve ekosistemlerine yatırım yapmasının yolunu açtığını dile getirdi.

Vian, “EVE gibi sektör liderleriyle işbirliği yaparak bir inovasyon ve teknolojik ilerleme ortamı oluşturabiliriz” dedi.

Vian ayrıca bu projenin, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu hedefine ulaşmak isteyen Malezya’nın 12. Malezya Planı’yla ve 2020 Ulusal Otomotiv Politikası’yla tam olarak örtüştüğünü vurguladı.