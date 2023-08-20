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Çinli Markaların Binek Araç Satışları Ocak-Temmuz Döneminde Yüzde 20,4 Arttı

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Ağustos 20, 2023 06:10
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BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) — Çinli markaların binek araç satışları, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin verilerine göre Çin’de söz konusu dönemde yaklaşık 7,19 milyon yerli marka binek araç satıldı.

Bu araçların Çin pazarındaki payı, 2022’nin aynı dönemine göre 6,1 yüzde puanlık artışla yüzde 53,8 oldu.

Sadece Temmuz ayında yerli otomobil markalarının satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1,2 milyon adedi aştı.

Bu satışlar geçen ay yıllık 7,6 yüzde puan artışla ülkedeki toplam binek otomobil satışlarının yüzde 57,2’sine karşılık geldi.
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