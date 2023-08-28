Çinli NEV üreticisi BYD, Jabil Circuit’in Çin’deki imalat işletmelerini satın alıyor

GUANGZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) — Çin’in önde gelen NEV üreticisi BYD Pazartesi günü holding iştirakinin, ABD merkezli Jabil firmasının Singapurlu iştiraki olan Jabil Circuit şirketinin Çin’in Wuxi ve Chengdu kentlerinde bulunan imalat işletmesini 15,8 milyar yuan (yaklaşık 2,2 milyar ABD doları) karşılığında satın almak üzere çerçeve anlaşması imzaladığını duyurdu.

BYD’ye göre beyan edilen satın alma işlemi esas olarak Jabil Circuit (Singapore) Pte. Limited Şirketi’nin mevcut müşterileri için parça üretim işini kapsayacak. Böylece BYD’nin elektronik birimi, tüketici elektroniğinin temel tedarik zincirinde genişleyerek pazar payını daha da artıracak ve sektördeki lider konumunu pekiştirecek.

Merkezi Florida’da bulunan ve ABD tarafından finanse edilen bir kuruluş olan Jabil Şirketi, pek çok alanda üretim hizmeti sunarken küresel elektronik üretim hizmetleri endüstrisinde ön sıralarda yer alıyor.