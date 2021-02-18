Çocuklar Büyükşehir’in Şivlilik Hediyesiyle Mutlu Oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl pandeme sebebiyle yapılmayan ve bir Konya geleneği olan “Şivlilik” için internet üzerinden başvuruda bulunan 20 bin çocuğa şivlilik hediyelerini dağıtmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şivliliğin Konya’da mübarek üç ayların gelişinin müjdecisi olduğunu ve sadece Konya’ya ait en güzel geleneklerden biri olduğunu söyledi.

Çocukların bu yıl pandemi nedeniyle şivlilik toplayamayacak olmasının burukluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Yavrularımız için bu yıla özel bir uygulama yaptık. Geçtiğimiz Çarşamba günü internet üzerinden başvuruda bulunan ilk 20 bin çocuğumuza şivlilik çantalarını belirledikleri adreslerde dağıtmaya başladık. Anne-babalar gelerek çocukların hediyelerini alıyorlar. Dağıtım yoğunluğu sırasında bulaş riski yaşamamak için sayıyı artırmadık. Ancak hediye alamayan yavrularımız üzülmesin. Kayıt yaptıran çocuklarımıza ilerleyen günlerde farklı bir müjdemiz olacak.” açıklamasını yaptı.

10 Şubat saat 20.00’de “sivlilik.konya.bel.tr” adresinden başvuruda bulunan 5-10 yaş (2011-2016 doğumlu) arasındaki ilk 20 bin çocuk şivlilik çantalarını almaya başladı. Başvurusu alınan çocukların aileleri sistemden seçtikleri KOMEK, Bilgehane ve Gençlik Merkezlerinden şivlilik çantalarını teslim alıyor.

Çantaları teslim alan aileler, çocuklara verilen şivlilik hediyesinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.