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Corendon Alanyaspor, Ahmet Ildız ve Emircan Altıntaş’ın takımdan ayrıldığını duyurdu

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Ağustos 16, 2023 15:47
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Son Güncelleme: 16.08.2023 18:45

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Ahmet Ildız ve sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş’ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcularla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerin sonlandırıldığı belirtildi. Corendon Alanyaspor, futbolculara verdikleri hizmetler için teşekkür ederken, gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcularından Ahmet Ildız ve Emircan Altıntaş’ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan Ahmet Ildız ve sol kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Futbolcularımız Ahmed Ildız ve Emircan Altıntaş’ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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