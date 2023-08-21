Corendon Alanyaspor, Arnaud Lusamba’yı Pendikspor’a kiraladı

Son Güncelleme: 21.08.2023 21:47

Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba’nın bir yıllığına Pendikspor’a kiralandığını duyurdu. Kulüp, Lusamba’nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncusu Arnaud Lusamba’nın bir yıllığına kiralanması için Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadrosunda bulunan Lusamba’nın kiralanması için Pendikspor ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Futbolcumuz Arnaud Rene Lusamba’nın, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Pendikspor ile anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA



