Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Son Güncelleme: 15.08.2023 22:37

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. İdmanı taktik çalışmayla tamamlayan ekip, yarın çift antrenman yapacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalıştı.

İdmanı taktik çalışmayla tamamlayan Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA



