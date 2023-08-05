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Corendon Alanyaspor Hollanda’da hazırlık kampını tamamladı

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Ağustos 5, 2023 14:42
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sezon öncesi Hollanda’da yaptığı hazırlık kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekibin teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Vlaardingen kentinde gerçekleştirdiği antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonuyla devam eden idman, dar alan çalışmasıyla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, ligin ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 8 Ağustos Salı günü tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.
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