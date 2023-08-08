Corendon Alanyaspor’un 2023-2024 Sezonu Formaları Tanıtıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’un 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.
Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.
Videonun altında 2023-2024 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtilerek, “Kulübümüzün 75. yılına özel tasarlanan 2023-2024 sezonu formalarımız.” notu paylaşıldı.
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