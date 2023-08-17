Çorlu’da 145 Bin Makaron Ele Geçirildi

Son Güncelleme: 17.08.2023 09:03

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri, makaron imal ve satışına yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 145 bin makaron ve 3 bin boş sigara kutusu bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 145 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makaron imal ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada, 145 makaron ve 3 bin boş sigara kutusu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA



