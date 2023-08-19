Çorum Alaca’da Otomobil-Traktör Çarpışması: 3 Yaralı

Son Güncelleme: 19.08.2023 05:07

Çorum’un Alaca ilçesinde, yabancı plakalı bir otomobil ile buğday yüklü bir traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde, otomobilin traktörle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Necmi Ecevit (62) idaresindeki L-759-KS yabancı plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarında Gazi Tokmak’ın (64) kullandığı 19 LA 167 plakalı buğday yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Necmi Ecevit ile araçta bulunan Neriman (54) ve Solmaz Gizem Ecevit (23) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA



