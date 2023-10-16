Çorum Belediyesi Laçin ilçesine asfalt desteği sağladı

Çorum Belediyesi ilçelere asfalt desteğini sürdürüyor. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çorum’un yeşil ilçesi Laçin’de bin 500 ton asfalt serimi yaptı.

Çorum Belediyesi, altyapı ve üstyapı noktasında tüm mahallelerde yaptığı çalışmaların yanında ilçelerden gelen asfalt taleplerini de karşılıyor. Çorum’u ilçeleriyle beraber bir bütün olarak gören ve büyükşehir belediyesi gibi hareket eden Çorum Belediyesi daha önceden, Dodurga, Oğuzlar, Alaca, Ortaköy ve Boğazkale ilçelerine asfalt, Kargı’ya da kilit taşı desteği vermişti. Çorum Belediyesi son olarak Laçin’e de Bin 500 ton asfalt serimi yaptı.

Çorum Belediyesi olarak Çorum’u bir bütün olarak gördüklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçelerimize alt yapı ve üst yapı çalışmalarında desteğimizi sürdürüyoruz. Laçin ilçemizin Beyazıt Caddesi’nde 1010 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki yola bin 500 ton asfalt serimi yaparak yeniledik. Laçin ilçesine ve Laçinli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. – ÇORUM