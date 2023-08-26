Çorum Belediyesi Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla Ekonomiye ve Doğaya Katkı Sağlıyor

Çorum Belediyesi’nden enerji yatırımlarıyla ekonomiye ve doğaya katkı

Yenilenebilir enerji yatırımları ile birlikte Çorum Belediyesi, tükettiği enerjinin yüzde 79’unu kendisi üretti

RES, GES ve Biokütle tesislerindeki üretimlerle 21 bin 308 ağaç dikimine eş değer olarak 8 milyon 757 bin 600 ton karbondioksit salımını önlendi

ÇORUM – Yenilenebilir enerji projelerine önem veren Çorum Belediyesi, hayata geçirdiği enerji yatırımları ile tükettiği enerjinin yüzde 79’unu kendisi üretti.

Çorum Belediyesi, geçen yıl rüzgar enerji santrali (RES), güneş enerji santrali ve biokütle tesislerinden toplam 17,8 milyon kilowatt saat elektrik üreterek tüketiminin yüzde 75’ini yenilenebilir kaynaklardan karşıladı. İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık veren Çorum Belediyesi, diğer taraftan enerji ihtiyacını su ve güneş gibi doğal kaynaklardan ve evsel katı atıklardan karşılamaya devam ediyor. Kentteki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Çorum Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları ekonomiye kazandırıyor. Enerji üretimleriyle 21 bin 308 ağaç dikimine eş değer olarak 8 milyon 757 bin 600 ton karbondioksit salımını önlenmiş oldu.

Eskice köyünde kurulan Güney Enerji Santrali’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak tükettikleri enerjinin yüzde 79’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiklerini açıkladı.

1990’lı yıllarda yenilenebilir enerji oranının yüzde 10-12 seviyelerinde iken 2010’lu yıllara gelindiğinde bu oranının yüzde 14 seviyelerine ulaştığını anlatan Başkan Aşgın, “Bugün geldiğimiz noktada bu oran yüzde 20’ye ulaştı. İnsanoğlu fosil yakıtların birgün biteceğini yenilebilir eneri kaynaklarıyla enerji üretmemiz gerektiğinin farkına vardı. Enerji hayati bir öneme sahip oldu. Enerji bağımsızlığı noktasında dünya harekete geçti. Dünyanın bir çok ülkesinde ciddi yatırımlar yapıldı. Yenilebilir enerji kaynaklarının artırılması noktasında Türkiye son yıllarda atılım yaptı. Yeni hedefler ortaya koydu” dedi.

Çorum Belediyesi olarak bu hedefe katkıda bulunmak amacıyla çalışma başlattıklarını anlatan Aşgın, “Geçtiğimiz yıllarda Rüzgar Enerji Santrali kuruldu. Yıllık 15 kWh enerji üretimi yapılıyor. Göreve geldiğimizde evsel atıkların yönetimi noktasında proje hazırlayarak biokütle tesisi kurup çöpten enerji üretimine başladık. Tesisimizde yıllık 14 milyon kWh enerji üretiliyor. 2022 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji kaynaklarından 17.8 milyon enerji üretir konuma geldik. RES ve Biokütle tesisimizden belediyemizin tükettiği elektriğin yüzde 75’ini karşılıyoruz” dedi.

Bugün ise 2022 yılı sonunda devreye alınan ve 800 kWh enerji üretimi yapılan Eskice Güneş Enerji Santralimizin açılışını yaptıklarını hatırlatan Aşgın, şunları kaydetti; “Açılışını yaptığımız tesisimizle birlikte artık tükettiğimiz enerjinin yüzde 79’unu üretiyoruz. Bu muazzam bir oran. Ancak bu yeterli değil. İki ay önce Konaklı köyünde de belediyemize ait arazimiz var. Plan değişikliği yapıldı. Orada 1 milyon 700 bin kwh elektrik üretimi yapacak olan Konaklı GES’te şuanda proje aşamasında çalışmalar devam ediyor. Konaklı GES’i de devreye aldığımızda tükettiğimiz enerjinin yüzde 85’ini karşılamış olacağız. Konaklı’nın ardından Koçhisar Barajı isale hattı üzerinde Hidro Elektrik Santrali ve bölgede satın alacağımız arazilerde bir GES daha kuracağız. Buralarında kurulumuyla birlikte tükettiğimiz enerjinin yüzde 100’ünü karşılayacağız”

Yenilenebilir enerjinin çevresel etkisine de değinen Aşgın, “Eğer biz bu yatırımları yapmasaydık RES, Biokütle, GES yatırımlarını hayata geçirmeseydik karbondioksit salınımıyla ilgili en az 23 bine yakın ağaçtan oluşan orman gibi bir alanı temizliyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Aşgın’ın konuşmasının ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve meclis üyeleri katıldı.