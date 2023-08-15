Çorum İskilip’te Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Yaralandı

Son Güncelleme: 15.08.2023 18:43

Çomu köyündeki maden ocağında öğle saatlerinde meydana gelen göçük sonucunda Bekir Akpınar ve Faruk Kaçmaz isimli 2 işçi hafif yaralandı. Yaralı işçiler, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve daha sonra taburcu edildi.

Çorum’un İskilip ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi, 2 işçi hafif yaralandı.

Çomu köyündeki maden ocağında öğle saatlerinde göçük meydana geldi.

Göçük nedeniyle yaralanan maden işçileri Bekir Akpınar ve Faruk Kaçmaz, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçiler, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA



