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Çorum’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

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Ağustos 19, 2023 19:40
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Son Güncelleme: 19.08.2023 22:43

Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi mevkisinde meydana gelen kazada, 06 YRL 15 plakalı hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorum’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ömer A. (58) idaresindeki 06 YRL 15 plakalı hafif ticari araç, Çorum- Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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