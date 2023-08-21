Çorum’da havaya ateş eden kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Son Güncelleme: 21.08.2023 09:12

Çorum’da gece saatlerinde bir caddede havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum’da gece saatlerinde bir caddede havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece saatlerinde Kale Mahallesi Emek Caddesi’nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan ekipleri caddede 3 boş mermi kovanı buldu.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA



