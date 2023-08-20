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Çorum’da tabancayla kazara kendini vuran genç ağır yaralandı

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Ağustos 20, 2023 06:54
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Son Güncelleme: 20.08.2023 09:57

Çorum’da tabancayla kazara kendini vuran 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Çorum’da tabancayla kazara kendini vuran 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

İddiaya göre, Yusuf G, Yaydiğin köyündeki depoda elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vurdu.

Ağır yaralanan genç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yusuf G, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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