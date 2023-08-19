Cumartesi Anneleri’nin oturma eylemi polis tarafından engellendi, en az 21 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 19.08.2023 15:22

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapmak istedi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen polis tarafından engellendi. Polis, eyleme katılan en az 21 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 960’ıncı haftada da polis tarafından engellendi. Ters kelepçe yapan polis, en az 21 kişiyi gözaltına aldı.

AYM’nin Galatasaray Meydanı’ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği “hak ihlali” kararının ardından Cumartesi Anneleri, 960’ıncı haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanan eyleme polis müdahale etti.

EN AZ 21 GÖZALTI

Yeşil Sol Parti Milletvekili Cengiz Çiçek’in de katıldığı eylemde Cumartesi Anneleri’nin İstiklal Caddesi üzerinde önleri kesildi. Polis ablukasından sonra en az 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA



