Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı izledi

Son Güncelleme: 20.08.2023 22:35
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte’de, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı takip etti.
Kaynak: AA
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