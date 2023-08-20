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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı izledi

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Ağustos 20, 2023 19:39
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Son Güncelleme: 20.08.2023 22:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte’de, Dünya Atletizm Şampiyonası’nı takip etti.

Kaynak: AA
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