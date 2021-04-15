Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara’nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.
Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.
GÜNDEM7 saat önce
GÜNDEM7 saat önce
GÜNDEM15 Nisan 2021
GÜNDEM15 Nisan 2021
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