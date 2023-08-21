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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun askeri müdahale…

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Ağustos 21, 2023 11:07
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Son Güncelleme: 21.08.2023 14:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum”

Kaynak: AA
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