Son Güncelleme: 21.08.2023 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum”
Kaynak: AA
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