Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Çekip gitmesi lazım

Seçim yenilgisinin ardından partisindeki bir grup tarafından istifaya davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim mesajlarına beklenen karşılığı vermedi. Söz konusu durumla ilgili yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14 de olsa, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

“BU ARKADAŞTAN BİR ŞEY OLMAZ”

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde kendisine başkaldıran isimlerle karşı karşıya kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere kendisinin istifa etmesi gerektiğine inananlara karşı duran Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında gündeminde yer aldı. Macaristan dönüşü kendisine yöneltilen bir soru üzerine CHP liderini eleştiren Erdoğan, “Bunu şimdi halkımıza soracağız. Halkımız değişimse değişim, eğer kalsın diyorsa diyecek bir şeyim yok. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz, böyle inandık. Bu yola böyle çıktık. Biz, üzerimize düşeni yapacağız. Nedir? En ideal isimleri biz halkımıza takdim edeceğiz ve bu ideal isimlerle yola devam edeceğiz ama Kılıçdaroğlu dersen benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14’te olsa, 15’te olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisi çekilip gitmesi lazım. Yani dünyada ülkeleri görüyorsunuz, bir seçim kaybediyorsa bir lider ne yapıyor, hemen istifasını veriyor, çekip gidiyor. Fakat bunda böyle bir şey yok.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAYBI, MUHALEFET YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar şimdi birbirleriyle koltuk yarışında. Bolu’nun belediye başkanı otobüsün üstüne çıkıyor, oradan koltuk atıyor. Genel merkezin önünde yapıyor bunu ve bu Bolu belediye başkanı. Önce neydi? Milletvekili. Sonra Bolu’ya belediye başkanı. Bundan sonra da bunlar da en ufak bir değişim söz konusu olmaz. Bunların içinden çıkan genel başkanlar yok mu? Var. Şimdi bu genel başkanların her biri de ‘ben meydandayım’ diyor. Birisi gitti milletvekili oldu. Şimdi onun görevi Kılıçdaroğlu’nu savunmak. Genel başkan yardımcısı için sen de ‘istifa etmen lazım’ diyor. CHP, ana muhalefet ne hale geldi? Demokrasi mücadelesinde muhalefet çok çok önemli ama ne yazık ki Türkiye’nin en büyük kaybı, demokrasi mücadelesinde karşısında muhalefet yok, ana muhalefet yok.”