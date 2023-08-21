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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı – Son Dakika

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Ağustos 21, 2023 13:41
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Son Güncelleme: 21.08.2023 16:41

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kaynak: AA
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