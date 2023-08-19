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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

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Ağustos 19, 2023 21:52
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Son Güncelleme: 20.08.2023 00:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Macaristan’ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA
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