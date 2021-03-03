ÇUMRA ANADOLU LİSESİ SAĞLIKLI BESLENME İLE İLGİLİ ONLİNE KONFERANS DÜZENLEDİ

Ders dışı faaliyetlerle eğlenerek aktif öğrenme e-twinning projesinin ikinci etkinliği olan “Sağlıklı Beslenme” ile ilgili online konferans düzenlendi.

Çumra Anadolu Lisesi ve Kozağaç Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi kuruculuğunda, Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Köşk Anadolu İmam- Hatip Lisesi ve Hürriyet Anadolu Lisesi’nin ortak olduğu e-twinning projesinin 2. etkinliği olan “Sağlıklı Beslenme” ile ilgili online konferans düzenlendi. Konferans, Çumra Anadolu Lisesi öğretmeni Melek Tokgöz koordinatörlüğünde gerçekleşti. Programda konuk ,Konya Medova Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mukadder Büyükzeren oldu. Büyükzeren konuşmasında kahvaltının önemi, su tüketimi, beden kitle endeksi, besin çeşitliliğinin önemi, yediğimiz yiyeceklerin psikolojik boyutu, uzun süre yaşayan insanların özellikleri, özellikle pandemide dengeli ve düzenli beslenmenin önemi, vb. konulara değindi. Ayrıca proje ortaklarının proje öğrencilerine yönelik yapmış oldukları Sağlıklı Beslenme ile ilgili anketi değerlendirdi.Konferans ile öğrencilerin sağlıklı beslenme ile ilgili farkındalıklarının artması amaçlandı.A.ARAN