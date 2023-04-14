ÇUMRA BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR

Çumra Belediyesi ilçede yapılacak çalışmalara daha kısa sürede ulaşabilmek adına araç filosunu büyütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda belediye kendi öz kaynaklarıyla halka daha iyi hizmet vermek amacıyla 4 yeni kamyonu araç filosuna ekledi. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan göreve geldiği günden bu yana belediyenin araç envanterini genişlettik.

Sahadaki ekiplerin bu araçlarla iş gücünde gözle görülür değişikliklere imza atmasını sağladıklarını kaydetti.

Belediye envanterine katılan yeni araçlarla birlikte vatandaşa daha fazla hizmet sunacaklarını belirten Başkan Candan; “Belediyemize ait kamyonlarımızın genellikle modellerinin eski, tonajlarının düşük olması ve sürekli arıza yapmaları nedeniyle ilçe halkımızın daha fazla yol ve altyapı hizmetleri gibi taleplerini yerine getirmek amacıyla kamyonlarımızı yenileme kararı aldık. Bugün 4 yeni kamyonumuzu hizmete aldık. Yeni kamyonlarımız gerek yüksek tonaj taşıma kapasiteleri gerek 4 çeker olmaları dolayısıyla belediyemizin gücüne güç katacak” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana belediye araçlarının uzun yıllar ilçeye hizmet etmesi için çalıştıklarını söyleyen Candan konuşmasına şu cümlelerle devam etti: “Geçtiğimiz yıllarda da belediyemizin araç envanterini iyileştirme noktasında çalışmalarımız oldu. Yeni bir greyder ve yeni bir silindiri araçlarımız arasına eklemek ile birlikte binek araçlarımızdan eski olanlarını da yeniledik. Bu kapsamda araçlarımızın daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız belediyemizde bulunan eskiyen ve artık verimli olmayan araçları devre dışı bırakıp yerine tamamen yeni araçlarımızı ekleyerek işletme giderlerini azaltıp sahadaki iş gücü verimliliğimizi arttırmayı istiyoruz. Yeni alınan kamyonlarımız eski kamyonlarımıza göre 2 kat daha fazla taşıma kapasitesine sahip olacak. Böylelikle tek kamyonumuz iki kamyonun işini yapmış olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. H.BİLGİLİ