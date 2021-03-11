ÇUMRA BELEDİYESİ’NDE HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLADI

Çumra Belediyesi 2021 yılı hizmet içi eğitim seminerlerine başladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde hazırlanan seminerler 2 hafta sürecek. Hizmet içi eğitim programında halkla ilişkilerin temelleri ve ilkeleri, kurumsal iletişim, insan ilişkileri, kamu mali yönetimi, satın alma ve muhasebe işlemlerinden oluşan konular ele alınacak. Belediye bünyesinde çalışan tüm personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde personelin edindiği bilgi birikimleri ile daha etkili ve verimli olabilmeleri hedefleniyor.

HİZMET KALİTEMİZİ ARTTIRMAK AMACIYLA HİZMET İÇİ EĞİTİME İHTİYAÇ DUYDUK

Hizmet içi eğitim seminerinde açılış konuşması yapan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “ Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla böyle bir hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduk. Değişen ve gelişen hizmet anlayışı konusunda bilgi kazanmak ve bu süreçte etkili ve verimli olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazanmak için eğitim seminerlerine ihtiyaç vardır. Belediyemizde personele gerekli yeterlilikleri kazandırmak için yapılan hizmet içi eğitimin önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Başarılı ve daha bilinçli bir personelle gerçekleştirilmesi mümkün olan hizmetlerde tecrübe, eğitim ve inanç gereklidir. Bu eğitim ve inancı verebilmek için yapılan seminerler uygulamalarımızdan birisidir” dedi.