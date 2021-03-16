ÇUMRA BELEDİYESİ’NDEN ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI

Çumra Belediyesi daha yeşil bir Çumra için çalışmalarına bir yenisini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçe halkına belediye tarafından ücretsiz fidan dağıtıldı.

Daha Yeşil ve Güzel Bir Çumra için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çumra Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’nün de desteği ile ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyenin her mahalle için yürüttüğü yeşil alan seferberliğine halkında doğrudan katılması için hedeflenen projede fidan almak için gelemeyen ve merkeze uzak mahallelerde ikamet eden vatandaşlar için temin edilen farklı türdeki fidanlar hanelere ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına verildi. Çumra’da herkesin bir dikili ağacı olması için belediyenin bu seferberliğine destek veren vatandaşlara teşekkürlerini ileten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz” hadisi ile yola çıktıklarını belirtti.

Çumra’da gerçekleştirilen yeşil alan çalışmaları hakkında bilgi veren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Çumra Belediyesi olarak son 1 yılda 4 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Allah’ın izniyle bu rakamlarımız artacak. Daha önce başlattığımız hiç koruluğu olmayan mahallelerimize yönelik başlattığımız ‘Her Mahalleye Bir Koruluk’ projemizle Çumra’yı yeşil alanlar ile donatmaya devam ediyoruz. Allah’ın izni ile tüm mahallelerimizde koruluk oluşturacağız. Çumra’mızın gözde mekanlarından Sırçalı tepemizde de ağaçlandırma çalışmalarımızı hızlandırdık. Belediye olarak bu çalışmaları yaparken amacımız başlatmış olduğumuz bu seferberliğe halkımızı da doğrudan dahil etmekti. Bugün yaptığımız programda şükürler olsun halkımız projemize yoğun destek verdi. Çumra’ya olabildiğince daha çok yeşil alanlar kazandırmayı hedefliyoruz. Titizlikle bu tür yeşil alan çalışmalarını sürdürmek adına gönülden ve yürekten bu tür çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.