ÇUMRA KÜLTÜR SANAT TOPLULUĞU ÇATALHÖYÜK ŞİİR AKŞAMLARINI BAŞLATIYOR

Çumra Kültür Sanat Topluluğu bu ay ki mudat toplantısını Çumra’da gerçekleştirdi.

2. yılını doldurmak üzere olan Topluluk Sadık Gökce Başkanlığında; üyeler Çumra eski Belediye Başkanı Zeki Türker, Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, Kimyager – Çevirmen Metin Eren, Yayıncı ve Yazar Uğur Köfe, Biyolog – Araştırmacı Mustafa Yavuz Çolak, Şair Ahmet Gök, Şair Ahmet Yavuz, Yazar – Şair Anuş Gökçe, Yazar – Şair Elife Mısral, Eğitimci – Yazar Merve Cura’nın katılımıyla önümüzdeki aylarda yapılacak Kültür – Sanat etkinliklerinin takvimini oluşturmak için Ahmet Yavuz’un ev sahipliğinde bir araya geldiler.

Toplantıda her ayın ilk cuma günü yıllardır yapılmamışı yaparak “Çumra Çatalhöyük Şiir Akşamları” adıyla Çumralı şairlerin katılımı ve desteğiyle Çumra’da kültürel edebi anlamda bir eksikliğin kapatılması adına da şair ve sanatçılarımızın seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturarak bir etkinlik başlatma kararı aldı.

Geçen yıl temmuz ayında, Topluluğun ve 9 Bin Yıllık Delikanlı Çumra ilavesinin ilk kuruluş yılı Çatalhöyük Kültür Sanat evinde kutlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Bu yılda 2. yıl Edebiyat – Sanat Etkinliğinin temmuz ayı içerisinde yine Çumralı edebiyat severler ve sanatçıların desteğiyle yapılması kararlaştırdı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da program koordinatörüğü görevi Elife Mısral’a verildi.

Topluluk Çumra’da 80 yıldır yapılamayan kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirdiği gibi 2 yıldır her ayın sonunda Konya Yenigün Gazetesi ilavesi olarak 9 Bin Yıllık Delikanlı Çumra’yı, ilçenin yazar ve şairlerinin katkılarıyla Sadık Gökçe’nin editörlüğünde çıkartmaktadır.

Çumra Belediyesi’nin katkılarıyla ilk yılın yayınları bir cilt halinde “Geçmişten Günümüze Çumra” kapak ismiyle yayınlanmış olup Çumralı okurlara dağıtımı sağlandı.

Topluluk ayrıca Sadık Gökçe’nin girişimleriyle, içinde Çumralı yazarların da bulunduğu geniş bir yazar kadrosuyla “Medeniyet Başşehri” isimli “Çatalhöyük” konulu bir dergiyi yine Konya Yenigün Gazetesi, Konya ve Çumra Belediyeleri’nin destekleriyle yayınladı.

Yine geçen aylarda Sadık Gökçe ve Anuş Gökce tarafından hazırlanan ve 30 şairin 3’er şiirinin bulunduğu “Yaşayan Çumralı Şairler Antolojisi”ni Çumra Belediyesi’nin desteğiyle hemşerilerinin ve edebiyat severlerin hizmetine sundu.

F.ÖZKAN