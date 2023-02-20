ÇUMRA – Öğrenciler ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. Bu bağlamda Çumra’da 12 Eylül 2022’de başlayan ve 20 Ocak’ta sona eren birinci döneminin ardından ikinci dönemin ilk zilinin çalmasının ardından öğrenciler okullarına gitti.

ÇUMRA’da ilkokul öğrencileri, erken saatlerde okula gelerek arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu. Okul bahçesindeki törenin ardından öğrenciler için ilk ders zili çaldı.