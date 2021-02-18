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ÇUMRA’DA 7 / 24 KAR MESAİSİ

ÇUMRA’DA 7 / 24 KAR MESAİSİ

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Şubat 18, 2021 06:10
ÇUMRA’DA 7 / 24 KAR MESAİSİ
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Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, kar yağışının ilçede günlük yaşamı aksatmaması için aralıksız çalışan Çumra Belediyesi fen işleri ekiplerini ziyaret etti, özverili çalışmalarından dolayı ekibe teşekkür etti.

Çumra Belediyesi kar yağışı nedeniyle yollarda vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Başkan Candan da yoğun bir tempoda kar mesaisine devam eden  belediyenin fen işleri müdürlüğünde  teyakkuzda olan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Candan; ekiplerden hazırlıklar konusunda bilgi alarak yürüttükleri etkin çalışmalardan ötürü ekiplere teşekkür etti.

” VAR GÜCÜMÜZLE HALKIMZIN HİZMETİNDEYİZ “

Çumra’da kar yağışı nedeniyle  yollarda oluşan buzlanma ve kapanma gibi durumlardan ulaşım yönünden  olumsuz etkilenilmemesi için var güçleriyle ve tüm imkanlarıyla halkın hizmetinde olduklarını belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Konya’daki yoğun kar yağışı nedeniyle birkaç gündür ekiplerimiz sayesinde olağanüstü bir mücadele yürütüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, ekipmanlarımızla, araç gereçlerimizle Çumra’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye 7/24 çalışmamıza devam ediyoruz. Çumra Belediyesi ailesi, nöbetleşe bir şekilde Çumralı hemşehrilerimizin güvenliği için çalışmaya devam ediyor.” diye konuştu.

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