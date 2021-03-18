ÇUMRA’DA ÇANAKKALE MENÜSÜ DAĞITILDI

Çumra Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale kahramanlarının menüsünü halka dağıttı.

Çumra Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe daha imza attı. Belediye, Çanakkale Savaşı’nda Türk askerinin yaşadığı zorlukları görüp o zamanın koşullarını yaşaması için vatandaşlara ‘Çanakkale menüsü’ olarak bilinen yağsız ve tuzsuz buğday çorbası ve şekersiz üzüm hoşafı ikram etti. Çanakkale’de savaşan Türk askerinin yaşadığı zorlukların hatırlanıp, hissedilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çanakkale ruhunun hissedilmesi için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek, Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı şartlar ile bugünün şartlarının kıyaslanamayacağını ifade etti. Candan, “O dönem yiyecek yok, su yok, giyecek kıtlığı yaşanıyor. Zor şartlarda, üstün teknolojiye sahip düşman askerleri karşısında top yağmurunun altında verilen destansı bir mücadelenin hikayesidir Çanakkale. Bütün imkansızlıklara rağmen ruh var, inanç var ve iman var. Bu manevi duygularla kazanılan zafer. Geçmişte bu emeği verenleri hatırlamak, onların yaşadıkları ortamı hissettirebilmek adına bugün burada bir faaliyette bulunduk. O günün menüsü olan yağsız tuzsuz çorba ve şekersiz üzüm hoşafını vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. O gün yokluklar içerisinden var olma mücadelesi verilmiş; vatan için kanlarını dökerek bu ülkeyi bize bırakmışlar. Biz bu ülkenin bedelinin nasıl ödendiğini biliyoruz ve bu emanetin değerinin farkındayız. İnşallah gelecek nesillere de sapasağlam bir şekilde, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke aktarmak istiyoruz” diye konuştu.