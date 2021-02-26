ÇUMRA’DA YEŞİL ALANLAR ÇOĞALIYOR

Çumra Belediyesi her mahalleye hayat verecek olan ‘Bugün Fidan Yarın Nefes’ düşüncesi ile ilçede yeşil alanları arttırmaya devam ediyor.

Çumra Belediyesi tarafından başlatılan ‘ Her Mahalleye Bir Koruluk ‘ projesi kapsamında Çumra’da yeşil alanlar çoğalmaya devam ediyor. Okçu, Alemdar, Büyükaşlama, Adakale ve Seçme Mahallelerinin ardından Bu kez de Uzunkuyu Mahallesi’ne koruluk alan kazandırıldı. Geleceğin rengi yeşil olan bir Çumra hayali ile bu projeyi başlattıklarını dile getiren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, genç nesillerin doğayı koruma bilincini uygulamalı şekilde erken yaşlarda kavrayabilmeleri için çocuklarla birlikte fidan dikimi çalışmalarına eşlik etti.

“ÇUMRA’DA GELECEĞİN RENGİ YEŞİL OLSUN DİYE ÇALIŞIYORUZ”

‘Bugün fidan yarın nefes’ düşüncesiyle Çumra’nın tüm mahallerini koruluk alanlar ile donatacaklarını belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Atalarımız ne güzel söylemiş ağaç yaşken eğilir diye.. Bizde hem bu düsturla hem de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ( SAV ) ‘in “Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz.” sözünden hareketle yeşil alan çalışmalarımızı yaparken bir yandan da çocuklarımıza bu duyguyu aşılamaya çalışıyoruz. Çumra’nın geleceği için milli ve manevi duygularla beslediğimiz genç nesiller, İlçemize kazandırdığımız yeşil alanlarla birlikte büyüyecek İnşALLAH… Her geçen yıl Dünya yeşil alanların öneminin farkına daha da fazla varıyor. Çumra’da geleceğin rengi yeşil olsun diye bugün fidan yarın nefes düşüncesiyle tüm mahallerimizi koruluk alanlar ile donatacağız.

ÇUMRA’DA YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Konuşmasında diğer belediye faaliyetlerine de değinen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra’nın hak ettiği hizmete vermek için var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. Candan; “ Belediye olarak mahalle yollarımız başta olmak üzere yol çalışmalarımızın planlı bir şekilde devam etmesine önem veriyoruz. Hemen hemen ayda 10 kim civarında yol yapıyoruz. Çok geniş bir hizmet alanına sahip olmamıza rağmen tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirlediğimiz program dahilinde aksatmadan yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu yıl için yaklaşık 100 km’lik bir yol yapımı hedefimiz var. Cenabı Hakkın verdiği hizmet süresi bize bir emanettir. Bu süre zarfından ne kadar hizmet edebildiğimiz önemlidir. Dün Ankara’daydık ve Bakan Yardımcımızla Organize Sanayi Bölgemizin yatırımları ile alakalı verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlave sanayi tesislerimizin gelmesi demek gençlerimize daha fazla iş imkanı sağlamak demektir. Bazı bölgelerimize doğalgazın ulaştırması ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışarak; sağlık ocaklarımızın arttırılması, mevcut hastanemizde fizik tedavi ve diyaliz üniteleri ile birlikte diş polikliniğimizin geniş alanda daha iyi hizmet vereceği ek bir bina için çalışıyoruz” dedi.