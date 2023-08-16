CZN Burak ve babası İsmail Özdemir’in yargılanmasına başlandı

‘Kentsel Sit Alanı’ içerisinde izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle 5 yıla kadar hapisleri istenen CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir’in yargılanmasına başlandı. Baba İsmail Özdemir savunmasında, “Söz konusu taşınmaz bana ait. Taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım” dedi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Burak Özdemir katılmazken tutuksuz sanık İsmail Özdemir ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

“BELEDİYEDEN İZİN ALDIM”

Duruşmadaki savunmasında İsmail Özdemir, ” Söz konusu taşınmaz bana ait. Taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. Burak Özdemir’in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini belirtirken keşif talebinde bulundu. Mahkeme, Muhammed Burak Özdemir’in gelecek celse hazır edilmesine, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar geldiği ancak alana girilemediğinden dışarıdan yapılan incelemelerde inşaat halinde olan yapıda çalışmaların henüz bitirilemediği tespit edildi. İddianamede yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesinin olmadığı belirtildi. Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir’in Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.