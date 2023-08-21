Dağcılar 11 günde 3 şehirde 3 zirve yapacak

İlk zirve 17-18 Ağustos tarihinde 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na yapıldı

VAN – Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 11 günde Van, Bitlis ve Ağrı sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı, Süphan Dağı ve Ağrı Dağı’nda zirve yapacaklar. Dağcılar, ilk zirveyi 17-18 Ağustos tarihinde 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na yaptılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında 7 kişilik ekip, 11 günde 3 şehirde 3 zirve gerçekleştirecekler Dağcılar ilk olarak Van sınırları içerisinde bulunan 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı’na tırmandılar. 21-22 Ağustos tarihlerinde Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na tırmanacaklar. Son olarak ta 24-27 Ağustos’ta Ağrı sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’nin çatısı olarak adlandırılan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanacaklar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü 17-18 Ağustos düzenlemiş olduğu Artos Dağı zirve tırmanışı başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade den Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Artos Dağı tırmanışına Urfa’da 3 kişilik bir ekip bize katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gece saat 22.00’da başlayan tırmanışımız sabah saatlerinde zirvedeydik. Burada kahvaltı yaptıktan sonra biraz dinlendik. Buradan bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.