DAİMFED yerinde dönüşüm projesi başlattı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) asrın felaketinin yaşandığı depremlerden sonra mahalle mahalle yerinde dönüşüm projesini başlattı.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Deprem bölgesinin bir an önce ihya ve inşasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 17 Temmuz’da başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi için DAİMFED kendine sosyal sorumluk adına görev atfetti. DAİMFED’ e bağlı müteahhit birlikleri ve temsilciliklerimizle ortak hareket başlattık. Depreme dayanıklı olmayan ya da ikamet işlevini kaybeden bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine sağlam ve depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine yerinde dönüşüm denir. Bu anlamda vatandaşlarımıza gerekli olan desteği DAİMFED olarak vermeye devam edeceğiz” dedi.

DAİMFED Genel Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz, ise “Yerinde dönüşümün amacı, bu yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi ve hem can hem de mal kaybının önlenmesini sağlamak. Hasarlı binaların yıkılmasının ardından inşa edilen sağlıklı binalar sayesinde doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasının yanında insanlarımızın asayiş olarak da daha refah dolu bir yaşamın önünü açmaktır. Bunların oluşmasıyla sosyalleşmeyi de sağlayacaktır. DAİMFED olarak vatandaşlarımıza bu konuda uzman ve kurum yetkilileri ile birlikte yardımlarımız sürecektir” diye konuştu.

DAİMFED Kentsel Dönüşüm ve Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin’de konuyla ilgili olarak “Bizler Müteahhitler olarak konunun ehemmiyetinin farkındayız. Vatandaşlarımıza sektör olarak her türlü desteğe ve yardıma hazırız. Burada DAİMFED olarak önceliğimiz konu hakkında olması gereken şeyleri vatandaşlarımıza bilgilendirmektir. Yerinde Dönüşüm noktasında aklınıza gelecek her sorunun cevabı için yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman olumsuzluk oluşturacak durumlar inşaat tamamlanana kadar anlaşılamamakta ve aylarca mahkeme salonlarında sürüncemede kalabilecek geri dönüşü olmayabilen bir yola girilmektedir. İşte bunun için “Yerinde Dönüşüm” de karar verilirken yaptığımız bu proje toplantıların gayesi bilgilendirmektir. Bu anlamda şu ortaya çıkmaktadır ki “danışmanlık hizmeti” almaksızın yola çıkmamak gerekmektedir. Bu konuda DAİMFED olarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamakta yarar görüyorum” dedi. – ADANA