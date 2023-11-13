DAİMFED’den ‘Demir testi’ zorunluluğu – Son Dakika

DAİMFED’den ‘Demir testi’ zorunluluğu

Temelden ev alan vatandaşlar inşaatın demir ve beton dökümlerine şahit olacak

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

“Demir çalma işi artık sona ermiştir.”

ADANA – Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), inşaatlarda demir testi zorunluluğunu hayata geçirdi. Bu sayede inşaatın temelinde kullanılan demirler evleri temelden satın alan vatandaşlara gösterilecek ve sağlamlığı test edilecek. Başkan Karslıoğlu, “Bu uygulama ile ‘Müteahhit demirden çaldı’ iddiaları ortadan kalkacak” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana’da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte, yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi.

‘Müteahhit demirden çaldı’

Bazı vatandaşlar ise depremden sonra ‘Müteahhit depremden çaldı’ iddialarını ortaya attı.

Demir testi zorunluluğu getirildi

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu’nun girişimiyle artık Adana’da inşaat yapan müteahhitlere ‘Demir testi’ zorunluluğu getirildi. Artık müteahhitler, inşaatın temelinde kullanılan demirler evleri temelden satın alan vatandaşlara test ettirecek.

“İnşaat lokomotif bir sektör”

Karslıoğlu, “6 Şubat depremlerinden sonra tüm yeni yapılacak binalarda demir testi yapma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz deprem bölgesi, Adana’da bu deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken yeni yapılan binaların da inşaatı sürüyor. İnşaat lokomotif bir sektör. Artık vatandaşlarımıza inşaatın tüm aşamalarını izletmek istiyoruz” dedi.

“Demir çalma işi artık sona erdi”

Müteahhitlerin artık demirden çalamayacağını anlatan Karslıoğlu, “Demir çalma işi artık sona ermiştir. Vatandaşlarımız artık demirleri ve betonları kendi gözleriyle görecekler. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla artık evinde oturabilir” diye konuştu.

“Gönül rahatlığıyla burada oturacağım”

Yeni yapılacak bir siteden daire satın alan Özlem Türkan isimli vatandaş, “Önceden müteahhitlerin demir çaldığını duyuyorduk. Ancak bugün burada demirleri kendi gözümle gördüm. Gönül rahatlığıyla burada oturacağım. Bütün aşamalarına şahit oldum, içim rahat” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşların önemi çok büyük”

Yapı Denetimleri Kuruluşları Birliği Adana Şube Başkanı Tayfun Boyraz, kararın yerinde olduğunu belirterek, “Çok yerinde bir karar. Müteahhitlerin bu bilince kavuşması kaliteli yapıların yapılmasını sağlıyor. Biz bunun için çok teşekkür ediyoruz. Yapı denetiminde vatandaşlar bilinçli olursa daha kaliteli yapılar ortaya çıkacaktır. Burada vatandaşların önemi çok büyük” dedi.