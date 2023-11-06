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Darende’de Karnabahar Üretimi Yapan Çiftçi Siparişlere Yetişemiyor

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Kasım 6, 2023 04:40
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Malatya’nın Darende ilçesinde 6 yıl önce deneme amaçlı karnabahar dikimi yapan 63 yaşındaki Dursun Tekin, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Darende ilçesinde çiftçilik yapan 63 yaşındaki Dursun Tekin, 6 yıl önce deneme amaçlı dikim yaptığı karnabaharda şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Yetiştirilen ürünlerin organik olduğuna dikkat çeken Tekin, “Altı yıl önce seraların kenarına kendim için karnabahar diktim. Vatandaşlardan talepler gelmeye başlayınca ilk etapta 500 kök dikim yaptım. Daha sonra bu sayı üç binlere ulaştı. Hedefim 10 bin kök yetiştirmek. Darendeli genelde karnabaharı haşlıyor, fırında tavukla ya da sarımsaklı yoğurt ile tüketiliyor” dedi

Tanesini 20 TL’den satışa sunduklarını belirten Tekin, “Yıllardır seralarda yetiştirdiğim sebzelerle geçim sağlıyorum. İlk domates ve salatalık yetiştirerek bu işe başladım. Sebze çeşidini artırarak işimi genişletmeyi düşünüyorum. İnşallah bunu da başaracağım. Toprak var, su var. Çalışmak da bize düşüyor. Karnabaharın tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Yetiştirdiğimiz tüm ürünler organik. Vatandaşlar organik ve pazarlardan daha ucuz olduğu için bizleri tercih ediyor. Bu durum bizi mutlu ediyor ve daha fazla ürün yetiştirmeye teşvik ediyor” diye konuştu – MALATYA
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