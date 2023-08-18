Demokrat Partili Uzun, Gabar’daki Petrol Sahalarını İnceledi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Gabar’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) petrol çıkarma çalışmalarını yerinde inceledi. Uzun, “Bir bağımsız uzman raporu yok. O nedenle ben, en azından üniversitelerimizden birine bu sahaların açılarak detaylı bir bağımsız raporlama yapılmasını öneriyorum” dedi.

Salih Uzun, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gabar’da Türkiye’nin yaptığı petrol çıkarma çalışmalarıyla ilgili yerinde yaptığı incelemeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uzun, bölgede Şehit Esma Çevik Sahası’nda 12, Şehit Aybüke Yalçın Sahası’nda da 1 kuyu olmak üzere toplamda 13 kuyuda üretim yapıldığını ve günlük 17 bin varil üretildiğinin bilgisini paylaştı.

Uzun’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“ORTAK BİR SEVİNCİMİZDEN MUTLULUK DUYMUYORLAR DİYE HAİNLİKLE SUÇLUYORLAR: Sizlerin de yakından takip ettiği gibi seçimlerden önce hem enerji yönetimi ve doğrudan sayın Cumhurbaşkanı, Gabar’da çok büyük miktarlarda petrol bulunduğuna dair müjdeler vermişti. Seçimlerden hemen önce olması ve her seçim öncesinde de buna benzer müjdelerin verilip sonucunun boş çıkması nedeniyle, etkisiyle hararetli bir tartışma başladı. Siyaset ve toplum ortadan ikiye ayrıldı. Bir taraf karşısındakini yalancılıkla suçlayan bir toplum kesimi var, siyaset de buna uyuyor. Taraflardan birisi karşısındaki tamamen yalancılıkla suçluyor, asla doğruluğuna ihtimal vermiyor. Bizimkiler yine üfürüyordur diye düşünüyorlar. Bir taraf da bu inanmayanları hainlikle suçluyor. Ortak bir sevincimizden mutluluk duymuyorlar diye hainlikle suçluyorlar. Dolayısıyla durum şu; toplum adete hainlik ile yalancılık kıskacında sıkışmış durumda. Bu inanmayanları da pek suçlayamayız. Çünkü şimdiye kadar iktidar, tam anlamıyla yalancı çoban durumunda. Doğru bir şey olduğu zaman da buna inandırmakta zorluk çekiyorlar.

TPAO YÖNETİMİ BU TALEBİMİ OLUMLU KARŞILAYINCA DÜN VE ÖNCEKİ GÜN GABAR’DA SAHA ZİYARETLERİ YAPTIM: Seçimlerin ve dolayısıyla bu müjdenin üzerinden üç aydan daha fazla zaman geçti. Bekledim ki; bu ülkenin konuyla ilişkili sivil toplum örgütleri yahut üniversiteleri bu keşifle, keşif sahasıyla ilgili etraflıca bir çalışma yaparlar ve kamuoyunu aydınlatır. Maalesef bu olmadı. Bu durumda bir milletvekili olarak doğrudan girişimde bulundum. TPAO Genel Müdürlüğü’ne Gabar’daki petrol keşif ve üretim sahalarını yerinde görme talebimi ilettim. TPAO yönetimi bu talebimi olumlu karşılayınca dün ve önceki gün Gabar’da saha ziyaretleri yaptım. Öncelikle ziyaret talebimizi geri çevirmeyen ve bir milletvekilinin ziyaret talebine esasen olması gerektiği gibi olumlu dönüş yapan TPAO yönetimine teşekkür ederim. Bu tutumlarını değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Gittik, gördük, sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Demek ki yasama-yürütme ilişkileri böyle de olabiliyormuş. Demek ki açıklıktan, şeffaflıktan, medeni iletişimden kimse zarar görmüyormuş, kıyamet de kopmuyormuş. TPAO yönetiminden gördüğümüz bu medeni tutumun tüm kurumlara örnek olmasını dilerim.

RUHSATIN TAMAMI TPAO’YA AİT: Ben bir sosyal bilimciyim, teknik yetkinliğim yok. O nedenle saha ziyaretinden önce TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Başkanı sayın İnanç Alptuğ Hıdıroğlu ile de görüştüm. Sahada doğru soruları sorabilmek için kendisinden destek aldım. Ona da müteşekkirim. Şimdi gelelim izlenimlerime. Gabar bölgesinde petrol arama ve üretme faaliyetleri temel olarak iki sahada yürütülüyor. Bunlardan biri Şehit Esma Çevik Sahası, diğeri ise Şehit Aybüke Yalçın Sahası… Bu vesile ile her iki şehidimizi de rahmetle anıyorum. Şehit Esma Çevik Sahası ve Şehit Aybüke Yalçın Sahası, tamamen TPAO’ya ait. Ruhsatın tamamı TPAO’ya ait. Yetkililerden aldığım bilgiye göre bu iki sahada da yerli ya da yabancı herhangi bir ortak bulunmuyor.

13 KUYUDAN TOPLAM GÜNLÜK 17 BİN VARİLİN ÜSTÜNE ÇIKAN BİR ÜRETİM MİKTARINA ULAŞILDIĞI BİLGİSİNİ ALDIM: Şehit Esma Çevik Sahası’nda 12 kuyu, Şehit Aybüke Yalçın Sahası’nda da 1 kuyu olmak üzere şu anda toplam 13 kuyudan üretim yapıldığı, bu 13 kuyudan toplam günlük 17 bin varilin üstüne çıkan bir üretim miktarına ulaşıldığı bilgisini aldım. Çıkarılan petrolün kalitesi de oldukça yüksek. Şehit Esma Çevik Sahası’ndaki kuyulardan çıkarılan ham petrolün 35,5 API, Şehit Aybüke Yalçın Sahası’ndaki 1 kuyudan da çıkarılanın ise 41,8 API gravite değerinde olduğunu söylediler.

GÜNLÜK 100 BİN VARİL HEDEFLERİNE ULAŞABİLECEKLERİNE OLAN İNANÇLARINI KORUYORLAR: Bir de seçim öncesi ilan edilen bir hedef var. Biliyorsunuz, bu iki sahada 100 kuyu ve günlük 100 bin varil petrol çıkarılacak denmişti. Sahada çalışanlar ve yetkililer seçim öncesi ilan edilen 100 kuyu açılarak bu günlük 100 bin varil hedeflerine ulaşabileceklerine olan inançlarını koruyorlar. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılamayacağı, ulaşılacaksa da Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi bunun 2024 sonuna yetişip yetişemeyeceği tamamen teknik bir konudur. Buna uzmanlar karar verir. Petrol üretiminin doğası gereği; az sayıda kuyu ile rezervin tamamına ilişkin kesin bilgiler vermek risklidir. Kuyu sayısı çoğaldıkça veriler sağlıklı hale gelecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BU ALANA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAYNAK AKTARIYOR: Size verdiğim tüm bu bilgiler, bana sahada yetkililerin aktardığı teknik bilgilerdir. Bir bağımsız uzman raporu yok. O nedenle ben, en azından üniversitelerimizden birine bu sahaların açılarak detaylı bir bağımsız raporlama yapılmasını öneriyorum. Bu bilgileri sizinle paylaştıktan sonra, bir milletvekili olarak meseleye biraz daha farklı bir açıdan baktığımı ifade etmek istiyorum. Ben gittim, oradaki sahaları gördüm. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu alana önemli ölçüde kaynak aktarıyor.

EVET, PROJE CİDDİ BİR RİSK BARINDIRIYOR AMA BU RİSK ALINMALIDIR: Milletvekili olarak benim asıl dikkat kesilmem gereken soruların şunlar olduğunu düşünüyorum: Bir; devletin kaynakları yerinde ve isabetli tercihlerle kullanılıyor mu? İki; bu kadar çok kaynak harcamak zorunda olduğumuz bu projede ısrar edilmeli mi? İki günlük saha ziyaretim sonrası şahsi kanaatim şudur ki; evet, proje ciddi bir risk barındırıyor ama bu risk alınmalıdır.”