Denizli Çardak Havalimanı’nda Rüşvet İddiası: Polis Memuru ve 2 Kişi Tutuklandı

Denizli’nin Çardak ilçesindeki havalimanında rüşvet aldıkları ve rüşvete aracılık ettikleri iddia edilen bir polis memuru ve İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Denizli Çardak Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yabancı uyruklulardan rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Çardak Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında görevli polis memuru A.B ile bir tur şirketinde yolcu karşılama görevlisi ve tercüman olarak görev yapan İran uyruklu M.A. ve M.K gözaltına alındı.
Geçerli vizeleri bulunmayan yabancı uyruklulardan rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmekle suçlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
DÜNYA4 dakika önce
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Artvin’de ağaç kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli’de yol verme tartışması sonucu yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden sürücü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.