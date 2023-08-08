Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Denizli Çardak Havalimanı’nda Rüşvet İddiası: Polis Memuru ve 2 Kişi Tutuklandı
  • Cumrapostasi.com
  • Gündem
  • Denizli Çardak Havalimanı’nda Rüşvet İddiası: Polis Memuru ve 2 Kişi Tutuklandı

Denizli Çardak Havalimanı’nda Rüşvet İddiası: Polis Memuru ve 2 Kişi Tutuklandı

ABONE OL
Ağustos 8, 2023 17:21
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Denizli’nin Çardak ilçesindeki havalimanında rüşvet aldıkları ve rüşvete aracılık ettikleri iddia edilen bir polis memuru ve İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Denizli Çardak Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yabancı uyruklulardan rüşvet alındığı iddialarıyla ilgili Çardak Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında görevli polis memuru A.B ile bir tur şirketinde yolcu karşılama görevlisi ve tercüman olarak görev yapan İran uyruklu M.A. ve M.K gözaltına alındı.

Geçerli vizeleri bulunmayan yabancı uyruklulardan rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmekle suçlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.