Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul’dan Taraftarlara Destek Çağrısı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 30’u alt yapıdan yetişmiş 32 futbolcuyla “Bu savaşta varız” dediklerini belirterek, taraftarlardan destek istedi.

Denizlispor, TFF 2.Lig Kırmızı Grubun ilk müsabakasında karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Antrenman sonrasında sosyal medya hesabından antrenman fotoğraflarını paylaşan Teknik Direktör Bülent Ertuğrul, teknik ekip ve futbolcularla 2 aydır gece gündüz çalıştıklarını, 30’u alt yapıdan olmak üzere 32 futbolcuyla tesiste yapılan çalışmalarda “Bu savaşta varız” dediklerini söyledi.

Denizlispor’da yetiştiğini hatırlatan teknik patron, taraftarlardan mücadelelerinde yalnız bırakmamalarını istedi. Ertuğrul, yaptığı paylaşımda, “Büyük Denizlispor Ailesi; Lig haftasına girdik. Ekibim ve futbolcu kardeşlerimle birlikte 2 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Herkes transfer tahtası, kadro mühendisliği, kamp derdine düşerken, biz 30’u altyapımızdan yetişmiş 32 futbolu kardeşimizle kendi tesislerimizde çalıştık. ‘Bu savaşta varız’ dedik. Sizden ricam; bu kulüpte yetişmiş, futbol oynamış, UEFA Kupası destanında ter dökmüş ve kaptanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak bizi bu savaşta yalnız bırakmamanızdır” ifadelerini kullandı. – DENİZLİ