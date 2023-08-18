Denizlispor’un eski başkanı Selami Urhan son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Denizlispor’un eski Yönetim Kurulu Başkanları’ndan Selami Urhan, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizlispor’un 1999-2000’li yıllarda kulüp başkanlığını yapan Selami Urhan, Aydın’a bağlı Kuşadası ilçesinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekibi tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Urhan, iki kez kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Doktorların tüm çabalarına rağmen kalbi tekrar duran Urhan, hayatını kaybetti.

Urhan için bugün Cuma namazına müteakip Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Urhan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta dualarla son yolcuğuna uğurlandı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlispor camiasının önde gelenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. – DENİZLİ