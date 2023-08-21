Deplasmandan dönen taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı: Yedi taraftar öldü, 27 taraftar yaralandı

Brezilya’da futbol maçından dönen taraftarları taşıyan otobüsün korkunç bir şekilde kaza yapması sonucu en az yedi kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Corintihans taraftarları, şoförün Brezilya’daki dağlık bir yolda kontrolü kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Takımının Belo Horizonte’deki Cruzeiro maçından dönen grup, Taubaté şehrine geri dönüyordu. 43 kişi otobüste bulunuyordu ve Brezilya şampiyonasında 1-1 biten maçın ardından evlerine gitmek üzereydi.

Otobüs, yaklaşık olarak saat 02.50’de frenlerini kaybedip uçuruma çarpıp devrildi. Diğer raporlar ise otobüsün başka bir otobüsle çarpışmayı önlemek için manevra yaptığını belirtti. Görgü tanıkları, otobüs şoförünün “frenlerim yok” diye bağırdığını ve ardından kontrolü kaybettiğini söyledi.

Brezilya itfaiyesi en az 36 kişinin yaralandığını, bunlardan 27’sinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ancak Pazartesi sabahının erken saatlerinde korkunç kaza sonucu maalesef yedi Corintihans taraftarı hayatını kaybetti. Minas Gerais itfaiyesinin teğmeni Fernando Frois, yedi yolcunun ölümünü duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, aynı zamanda Corintihans taraftarı olan kişi, çevrimiçi bir gönderide kurbanlara başsağlığı diledi. “Erken Pazar günü Brumadinho, Minas Gerais’te meydana gelen felakette hayatını kaybeden yedi Corintihans taraftarının ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı dilerim.

Yaralananların kurtulmasını ve otobüs kazasının nedenlerinin soruşturulmasını umarım. Kaybedilen hayatları kurtarmak için yollarda huzura ve iyi durumda olan taşıma araçlarına ihtiyacımız var” dedi. Kulüp, trajik haberlerin ardından üzüntülerini paylaşarak, kurbanların ailelerine destek sunacaklarını ve kurtarma çalışmalarına katılan yetkililere yardımcı olacaklarını bildirdi.