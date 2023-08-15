Deprem Bölgesindeki Toplum Yararına Program Süresi 9 Ay Uzatıldı

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımının 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde 9 ay uzatılmasına ilişkin İŞKUR’un yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili “Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz” açıklamasını yaptı.
İŞKUR’un Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı illerde toplum yararına program (TYP) kapsamında işçi alımı 9 ay uzatıldı. TYP’nin bütçe tahsis tutarı, yıl içinde belirlenecek bütçenin yüzde 35’inden fazla olamayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz.”
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